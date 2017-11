Eventi Genova, ecco cosa fare giovedì 9 novembre

GENOVA – Un grande appuntamento a teatro, la musica e la cultura saranno i protagonisti indiscussi del giovedì genovese. Ecco qualche consiglio per godersi il tempo libero.

Silvio Orlando a teatro

«Lacci» di Domenico Starnone approda al Teatro Gustavo Modena. Per la regia di Armando Pugliese, con Silvio Orlando, Piergiorgio Bellocchio, Roberto Nobile, Maria Laura Rondanini, Vanessa Scalera e con Matteo Lucchini. Per il critico di «Repubblica» Rodolfo Di Giammarco quella che Silvio Orlando affronta in Lacci è «la prova teatrale più matura della sua carriera, il ruolo più drammatico della sua parabola a volte 'seriamente comica': il protagonista maschile di una saga familiare lunga quaranta anni che Domenico Starnone ha sviluppato nel romanzo del 2014, adattando per la scena le proprie pagine». Per informazioni: 010 6592 220, promo@archivolto.it. Biglietteria: 010/412135, biglietteria@archivolto.it, www.teatrostabilegenova.it, biglietteria@teatrostabilegenova.it.

Musica live

A Zenart Cooperativa Artistica, dalle 21, il live del Filomena Campus Quartet – Jester of Jazz, nell'ambito del Katara European Jazz Festival. L'esibizione fi Filomena Campus consiste nell'invadere elegantemente il jazz con le immagini teatrali e di poesia. Un collocamento in scena del cantante di jazz che si esibisce con le note ed i colori della musica come un buffone della Commedia dell'arte. I testi sono di Filomena, cantante, poetessa, conferenziera e direttrice di teatro. Vocalist jazz, compositrice e regista teatrale, la Campus vive a Londra dal 2001 e muovendosi fra teatro, musica e insegnamento universitario e dando trasparente prova di saper far coincidere nel jazz tutte queste abilità.

Concerti

Giovedì 9 novembre alle 21 Federico Sirianni torna in Spazio Lomellini a presentare «Il Santo & Band» in concerto tour d'autunno. «Il Santo» è l'ultimo lavoro discografico di Federico Sirianni, giunto già alla terza ristampa. Un disco che è stato definito dalla critica specializzata «fra i tre migliori dischi italiani dell'anno» e che ha avuto la menzione speciale del Club Tenco per la manifestazione «Musica contro le mafie». Sirianni si esibisce, per il tour autunnale, accompagnato da una band di eccellenti musicisti: Elisabetta Bosio (violino), Veronica Perego (contrabbasso), Cosimo De Nola (batteria). Ingresso libero riservato ai soci. Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni: spaziolomellini17@gmail.com.

Cultura

Un luogo, tante storie da ascoltare: una visita che ha già avuto grandi apprezzamenti e richiesta di replica con Paolo Giacomini vice priore della confraternita Chiesa di S. Michele Arcangelo di Montesignano. La prima chiesa nella zona di Montesignano si trovava nella frazione Mermi ed è citata in documenti del 1212 come parrocchia autonoma. Questa chiesa, gravemente danneggiata da un movimento franoso, fu ricostruita XVIII secolo ma una nuova frana nel 1818 la fece parzialmente crollare ; il titolo parrocchiale fu allora trasferito all'oratorio della Madonna del Carmine di Terpi . All'interno della chiesa sono conservati un dipinto raffigurante San Michele attribuito al pittore fiammingo Cornelis de Wael, una statua lignea della Madonna del Carmine di Giambattista Bissone e affreschi di Giuseppe Passano. Appuntamento a Brignole alle 15.10 in viale Tahon Di Ravel.