Intossicati dal monossido di carbonio: muore donna, ricoverato il figlio

LIGURIA - Tragedia la notte scorsa a Finale Ligure, in provincia di Savona. Una donna di 99 anni è morta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo essere rimasta intossicata da esalazioni di monossido di carbonio nella sua abitazione di Finale Ligure. Anche il figlio dell'anziana, un uomo di 60 anni, ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del nosocomio savonese per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna in ospedale, dove è deceduta poco dopo il ricovero.

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, la fuga di gas potrebbe essere stata causata dal malfunzionamento di una canna fumaria. L'appartamento dove vivevano madre e figlio è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria.