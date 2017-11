Lavoratori dell'Ilva questa mattina hanno occupato lo stabilimento

GENOVA - L'assemblea dei lavoratori dell'Ilva convocata questa mattina dall'rsu ha deciso l'occupazione della fabbrica in attesa che il Governo convochi i sindacati sull'accordo di programma su Genova rispetto al quale al momento sono state solo convocate le istituzioni genovesi per mercoledì pomeriggio. Tra poco i lavoratori usciranno in corteo per le vie del ponente. Davanti allo stabilimento Ilva di Cornigliano verrà montata una tenda rossa: «invitiamo tutti, cittadini e istituzioni a venirci a trovare per difendere Genova e l'accordo di programma» ha detto il segretario della Fiom Bruno Manganaro. La protesta andrà avanti almeno fino a mercoledì in attesa dell'esito dell'incontro tra istituzioni e ministro Calenda al Mise.