Torre Piloti crollata, chiesto il rinvio a giudizio per 18 persone

GENOVA - Chiesto il rinvio a giudizio per i 18 indagati, tra persone fisiche e società, nell'inchiesta bis sulla costruzione della torre piloti, crollata il sette maggio 2013 dopo che la nave Jolly Nero si schiantò contro di essa causando la morte di nove persone. Tra gli indagati i progettisti, i collaudatori e i datori di lavoro delle vittime. L'inchiesta era nata dalla denuncia di Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, morto nel crollo. Il Pm aveva chiesto l'archiviazione ma il Gip aveva ordinato nuove indagini. Secondo l'accusa, la torre piloti di Genova venne «costruita a cavallo della banchina senza tenere conto delle azioni non ordinarie incidenti sulla struttura come per esempio l'urto delle navi in manovra nello spazio acqueo antistante al manufatto e in assenza di qualsiasi protezione». Tra gli indagati commissario e dirigenti del Consorzio del porto che redassero il progetto, il presidente e i membri della sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che diedero l'ok, progettista e collaudatore.