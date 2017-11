Esce una nuova raccolta di brani rimasterizzati di Fabrizio del André

GENOVA – Il grande cantautore genovese Fabrizio De André e la sua musica saranno ricordati il 24 novembre, in occasione dell'uscita di un cofanetto contenente una raccolta di canzoni rimasterizzate in alta definizione dai master analogici originali di studio. La raccolta sarà disponibile in tre versioni: 4 CD bookset, box di 8 lp in vinile e in edizione limitata, e Gatefold di 4 lp 'essential selection'. In contemporanea, il sito Vevo ha aperto un canale dedicato al cantautore dove troveranno spazio tutti i video disponibili dell'artista genovese.

I video già presenti

Al momento sul canale Vevo dedicato sono presenti i 25 video tratti da 'Fabrizio De André in concerto', un concerto live registrato al Teatro Brancaccio di Roma il 13 e 14 febbraio 1998. Tra i vari e famosi brani in video ci sono 'Bocca di rosa', 'Via del campo', 'Crêuza de mä', 'Ho visto Nina volare'. Oltre a questi, sul canale Vevo dedicato a Faber si trovano tutti gli still video dell’album 'Anime Salve'. Ma si apprende che a mano a mano saranno caricati tutti gli altri dischi con l’obiettivo di raccogliere l’intera produzione di De André anche sul canale Vevo.