Eventi a Genova, ecco cosa fare venerdì 3 ottobre

GENOVA – Musica, spettacolo, cinema e molto altro nel venerdì genovese. Ecco qualche consiglio per goderselo nel migliore dei modi.

Musica al Mercato del Carmine

Anche per il mese di novembre, il Mercato del Carmine organizza eventi e incontri attorno al mondo della gastronomia, della cultura e della musica. Venerdì 3 novembre alle 20.30 un altro appuntamento musicale con i Black Soul. Un duo acustico dall'anima soul funk. Il loro spettacolo ha origini nel blues per poi arrivare ai brani contemporanei della musica pop. A deliziare i palati invece ci penserà come sempre lo Chef con piatti ricercati e gusti indimenticabili. Per info e prenotazioni: 010 2469184, www.mercatodelcarmine.it.

Concerti

Ai Giardini Luzzati, venerdì 3 novembre alle 21.30 musica con «Hola la Poyana, acoustic folk blues»+ «Sababa, freak girls». Vi aspettano un blues sopraffino con arpeggi dolci e voce sussurrata, quasi in contrasto con il profilo irriverente e anticonformista di cui spesso si auto-fregia Hola la Poyana e le Sababa come special guest, con il loro pop rosa dal sapore casalingo.

Spettacolo

Incontro con gli attori della compagnia de «L’esecuzione».Venerdì 3 novembre alle 17.30 nel foyer del Teatro della Corte, si terrà l'incontro con Vittorio Franceschi, Laura Curino e Marco Sciaccaluga, interpreti e regista de «L’esecuzione», in scena al Teatro Duse fino a domenica 5 novembre. A condurre l'appuntamento sarà Umberto Basevi. L’ingresso è libero www.teatrostabilegenova.it.

Aperitivo in swing

Al Biggie dalle 19, un aperitivo a ritmo di swing con i coinvolgenti ragazzi di Zenaswingers. Dalle 19 un drink, qualche stuzzichino e la possibilità di divertirsi a ritmo di musica. Dalle 21 tutti a Palazzo Ducale presso ArteDanza Ducale dove arrivano le lezioni Drop-in aperte a tutti i livelli (a partire dal Lindy 3, ovvero per chi balla da almeno 6 mesi). Per informazioni: info@zenaswingers.it, www.zenaswingers.it, 349 70 66 009.

Cinema

Ad Altrove – Teatro della Maddalena dalle 18.30, la proiezione di «Radio Gap. Le interferenze». Il Gruppo XXII ottobre o Terzo Radio GAP fu fondato nell'ottobre del 1969 a Genova; il suo nome faceva esplicito riferimento ai Gruppi d'Azione Partigiana (GAP), quindi alla storia partigiana, e allo stesso tempo utilizzava un mezzo di comunicazione moderna, la televisione. Radio GAP, infatti, interrompendo la trasmissione del telegiornale della sera, portava i suoi messaggi direttamente alle persone, nelle loro case, con dichiarazioni che esortavano alla lotta antifascista. La strategia di propaganda assomigliava ad un'azione artistica, una guerriglia di comunicazione, simile al movimento di situazionismo che agiva in quel periodo a Parigi. La voce di Radio GAP - tra l' aprile del '70 e il febbraio del '71 - interferì per otto volte sul tg delle 20, arrivando sui televisori di gran parte della Valbisagno. Ad idearla furono i componenti della 22 Ottobre, un gruppo composto da operai, un portuale, un commerciante, un impiegato e una manciata di ex partigiani, che, per meno di un anno, partendo da piazzale Adriatico, case popolari e un cuore politicamente rosso, oltre a interferire sul Tg1, avevano inscenato attentati dimostrativi, più o meno riusciti. Saranno presenti la regista del cortometraggio, Cora Piantoni, e due testimoni d'eccezione, Mario Rossi e Giuseppa Battaglia.