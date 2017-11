Sassi contro i partecipanti alla movida, spunta un testimone

GENOVA - Lancia sassi sulla movida nel centro storico genovese perché disturbato dagli schiamazzi e ferisce in modo lieve una ragazza. E' successo l'altra sera in piazza Cattaneo. Nel lancio è rimasta ferita in modo lieve una ragazza di 20 anni che è stata ricoverata all'ospedale Galliera. L'uomo ha prima iniziato a lanciare secchiate di acqua contro le centinaia di giovani scesi in strada per festeggiare la notte di Halloween. Poi è passato alle pietre. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e i carabinieri. Indagini sono in corso per individuare l'autore del gesto. Nel corso della notte di festeggiamenti, venti persone sono state ricoverate nei diversi ospedali di Genova per intossicazione da abuso di alcol. Tra le persone soccorse anche minorenni. I sanitari del 118 hanno ricevuto decine di chiamate durante la notte di Halloween per gente che aveva abusato con le bevande alcoliche. I pazienti, perlopiù giovani, sono stati ricoverati nei pronto soccorso dell'ospedale San Martino, Galliera e Villa Scassi.

Il testimone

«All'inizio abbiamo pensato a un attentato. Questa estate eravamo a Barcellona quando c'è stato l'attacco alla Rambla. Poi abbiamo capito che il terrorismo non c'entrava nulla». E' il racconto di Sandro, dottorando in Storia dell'arte di Varese, che l'altra sera ha assistito al lancio di oggetti da parte di un residente in piazza Cattaneo, nel centro storico di Genova, verso i ragazzi che affollavano le strade nella notte di Halloween. «La mia ragazza - prosegue il testimone - è stata colpita con una pietra di circa 15 centimetri di diametro. Per fortuna il masso le è arrivato sul piede, rompendoglielo, ma poteva finire davvero male».

«Tutto è iniziato poco dopo l'una - prosegue il ragazzo - quando siamo arrivati dentro la piazzetta. C'era un gruppo di altre persone ma nessuno stava facendo schiamazzi. A un certo punto abbiamo sentito una bottiglia che si rompeva e il gruppetto si è allontanato. Noi siamo rimasti a chiacchierare con un tono di voce basso, quando ci è arrivata addosso la pietra. A quel punto abbiamo chiamato i soccorsi e i carabinieri. Mentre aspettavamo ci sono arrivate addosso alcune bottiglie e così siamo andati via». L'uomo non è stato identificato. «I carabinieri ci han detto che era complicato risalire all'autore. Speriamo però che lo prendano». I ragazzi, che erano in vacanza nel levante, hanno indicato ai militari due palazzi da cui potrebbe essere partito il lancio.