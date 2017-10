Eventi a Genova, ecco cosa fare l'1 e 2 novembre

GENOVA – Tanta musica, appuntamenti speciali al cinema e anche eventi per i più piccoli in città per i primi due giorni dell'anno. Ecco i nostri consigli.

Musica live

Ad Altrove, Teatro della Maddalena, dalle 21.30, «Los dia de los muertos» lo si passerà a ballare con gli scheletri analogici e gli spettri agitati da una truppa di musicisti olandesi: musica da ballare, la mission dichiarata, tra afrobeat, cumbia e la nowave di New York degli anni 80. Esplosivi e garantiti. Ad accompagnarli, prima e dopo, le splendide selezioni musicali dei nostri Marco e Rocco aka Tropical Zena per farci ballare viaggiando. The Mauskovic Dance Band (Bongo Joe – Amsterdam NED) afro-Carribbean space disco. Dopo due anni di tour pressoché continui in giro per il mondo con la band di Jacco Gardner e gli Eerie Wanda, Nicola Mauskovic ha deciso che era pronto per far partire un progetto nuovo, in una direzione decisamente diversa. Dopo alcuni mesi di sperimentazioni nel suo studio casalingo di Amsterdam con i suoi fratelli ha prodotto la Mauskovic Dance Band. Con l’aggiunta del percussionista colombiano Pablo la band era pronta per salire sul palco. Attingendo a piene mani dall’afro-beat anni ’70 e dalla cumbia colombiana, mischiata abilmente con il sound della no-wave di New York di band quali ESG e Liquid Liquid, la band ha un solo obiettivo: far ballare la gente con il loro sound ipnotico.

Jazz

Il 1 novembre, per il giorno di Tutti i Santi, nella stupenda cornice dell'Oratorio di San Filippo, si terrà il concerto della Janua Jazz Project. L’attuale formazione è nata nel 2013 con il progetto di accompagnare una nota compagnia teatrale genovese durante i suoi spettacoli. La collaborazione è poi continuata sotto il nome di Janua Jazz Project, nome sotto cui si riuniscono una sezione di tre fiati e una sezione ritmica, offrendo una varia scelta di pezzi di standard jazz armonizzati dal maestro arrangiatore e compositore Gianluca Tagliazzucchi. Si esibiscono in vari locali del territorio genovese in particolare nel jazz club Count Basie di Vico Tana.

Cinema

Al Cinema Cappuccini, da mercoledì 1 novembre, «Gli Asteroidi». Pietro, nella confusione dei suoi diciannove anni, vaga insieme a Ivan attraverso una pianura fatta di fabbriche chiuse, poche speranze e piccoli espedienti, finché l'asteroide che minaccia di distruggere la terra finisce per rivoluzionare il loro spazio vitale. «Gli Asteroidi» di Germano Maccioni, unico film italiano in competizione al Festival di Locarno. Il 1 novembre alle 21 il produttore e il protagonista presenteranno il film al pubblico. Musiche originali di Lorenzo Esposito Fornasari. Canzoni originali di Lo Stato Sociale ed eXtraLiscio. Germano Maccioni approda al lungometraggio dopo importanti esperienze di cortometraggi e documentari, tra cui il documentario su Giovanni Lindo Ferretti, «Fedele alla linea». Prodotto da Articolture/Bottegabologna e Ocean Productions con Rai Cinema, distribuito da Istituto Luce Cinecittà, e girato interamente negli orizzonti della Pianura Padana, il film presenta per la prima volta sullo schermo due giovani attori non-professionisti, Riccardo Frascari e Nicolas Balotti, affiancati dal talento di Pippo Delbono e Chiara Caselli.

Per i più piccoli

Alla Lanterna, dalle 15.30: è sera e un coniglietto si aggira per il parco della Lanterna, fino a quando, col salire della luce della luna piena, il coniglietto comincia a sentirsi strano... Se volete scoprire come va a finire la storia, mercoledì 1 Novembre alle 15 insieme risolveremo il mistero di Rufus, il coniglio mannaro della Lanterna con giochi, indovinelli e tante caramelle. Obbligatorio il costume in maschera. Al termine le famiglie potranno salire autonomamente sul faro. A partire dai 4 anni. Costo: 6 € a bambino per l’attività e 4 € di ingresso a partire dai 6 anni adulti compresi. Posti limitati. In caso di superamento del numero massimo verrà attivato il secondo turno alle 16.30. Per prenotazioni: didattica@lanternadigenova.it.