Autonomia ligure: Toti, se non parte allora si andrà al referendum

GENOVA - «Roosevelt diceva 'parla piano e vai in giro armato'. Il referendum per l'autonomia della Liguria resta un'opzione. Se la trattativa con il Governo non decolla vorrei risparmiare tempo e soldi agganciandomi al treno di Lombardia e Veneto». Lo ha detto il governatore Giovanni Toti. «Nelle prossime ore si riunirà un tavolo nazionale cui già partecipano Emilia Romagna e Lombardia. Su quel tavolo la Liguria metterà le proprie rivendicazioni e obiettivi: maggiore autonomia su organizzazione, gettito fiscale e investimenti dei porti, promozione turistica, semplificazione amministrativa, soprattutto sui permessi ambientali».