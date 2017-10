Va in cerca del suo cane e si perde, disavventura per un uomo di 61 anni

GENOVA - Un uomo di 61 anni che si era perso ieri sera per cercare il suo cane nei boschi a ridosso della diga del Lago della Busalletta, in Valle Scrivia, è stato rintracciato prima di mezzanotte e salvato dai vigili del fuoco anche grazie alla collaborazione del guardiano dell'area di proprietà dell'Acquedotto Nicolay che per primo ha sentito le grida d'aiuto dell'uomo. Per raggiungere il sessantenne e il cane nel minor tempo possibile i vigili del fuoco della centrale e del distaccamento di Busalla hanno usato un gommone del reparto sommozzatori con il quale hanno navigato grazie alle luci artificiali. L'uomo e il cane stanno bene. A rendere difficili le ricerche il fatto che il sessantenne non avesse il telefonino. L'allarme era stato lanciato dai familiari quando, dopo le 19:00, non vedendolo rientrare, hanno avvertito carabinieri della stazione di Mignanego e i pompieri.