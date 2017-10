Allarme per le polpette killer al Righi: aghi nei bocconi, già due vittime

GENOVA – Proprietari di cani attenzione alle polpette killer che contengono aghi da cucito, e che sono state sparse nella zona di Righi. Dalla Clinica Veterinaria della Foce arriva l'avvertimento e la notizia che già due cani sono stati ricoverati nel giro di poche ora proprio per aver ingerito questi bocconi estremamente pericolosi. La stessa Clinica ha pubblicato un post su Facebook in cui scrive: «Massima allerta, è il secondo cane nella giornata di oggi che operiamo per ingestione di aghi da cucito». I bocconi con gli aghi sono stati rinvenuti in zona Righi, «C’è qualche criminale che sta seminando polpette con aghi infilati dentro, fate attenzione», scrivono ancora. Ancora una volta, dopo gli episodi di questa estate in diverse zone di Genova, tornano le azioni di violenza contro i cani.