Eventi a Genova, ecco cosa fare la notte di Halloween

GENOVA – Non manca nulla in città per la notte più spaventosa dell'anno. Dalle serate a teatro ai party in discoteca passando per le notti al museo e tanto altro. Ecco qualche consiglio.

Brividi Musical

Al Teatro della Maddalena (Piazzetta Cambiaso 1) Brividi Musical. Uno spettacolo che gioca con i grandi mostri del cinema del terrore e con le melodie più famose dei musical horror per raccontare ai piccoli che aver paura è essenziale per diventare grandi e ai grandi che la cosa più tremenda che possa capitarci è rinunciare agli altri per paura della loro diversità. Il musical ci prepara a festeggiare la notte di Halloween. Si consiglia un abbigliamento mostruoso.

Halloween party al Grand Hotel

Martedì 31 ottobre 2017, al Grand Hotel Savoia si trascorrerà la notte più paurosa dell'anno. Halloween party per grandi e piccini, djset by DJ Max Repetto. Per i più piccoli mostriciattoli... laboratorio treatrale, trucca bimbi, pentolaccia, sfilata con premiazione e buffet dedicato con bevande. In collaborazione con «Il sogno di Tommi». Ingresso libero. Per informazioni: 010 2772805, eventi@hotelsavoiagenova.it.

Halloween folk

Per la crudele notte dei morti viventi invaderanno il tenebroso spazio Luzzati le streghe urlatrici OpaOpa aka Invasioni Balcaniche Jonida e Iva, un po' artiste un po' musiciste, passando per i 360 gradi e ritorno, rispettivamente da Albania e Serbia, si incontrano a Roma negli ambienti più sconsiderati ed iniziano ad architettare il loro sinistro progetto fatto di basi elettro punk, una spruzzata di techno, turbo folk post Tito, new wave slava, un paio di once di synth pop, ed abbondanti scorte di Raijka tipico liquore dei paesi balcanici. I deliri delle opa opa, sparati in faccia e disseminati per la pista da ballo, parlano dei luoghi comuni che circondano le ragazze che vengono dall'est europeo, frullati a velocità einsteniana per non farti riflettere troppo e continuare con la raijka.

Il trucco più spaventoso

Officina Creativa in collaborazione con Genova Comics And Games Zombie Walk organizza la giornata a porte aperte per il vostro trucco Halloween. Martedì 31 Ottobre dalle 17.30 alle 23,Officina Creativa apre le porte del suo studio per mettere a vostra disposizione tutta la professionalità dei nostri truccatori effettisti per creare fantastici Make Up a tema Horror. Stupite i vostri amici con trucchi unici creati da veri professionisti del settore. Trucco a partire da 20 € Protesi medie 10 €, protesi grandi 15 €. info e prenotazioni: 010 8991619, officinacreativagenova@gmail.com.

Halloween disco party

Al Tao Disco Club, Banano Tsunami Eventi presenta «This is Halloween 2017, Dolcetto o Scherzetto?» Ritorna lo storico party della notte delle notti al Tao Disco Club. Photocontest all'ingresso con le maschere che saranno votate su Facebook, con un viaggio in palio per i vincitori. Due dancefloor per una lunga notte di musica celebrando la notte di Halloween insieme. Per info e prenotazioni: 345 0676076, 392 7823189, 340 7294954, 338 9887288.

Al Sette Nasi, Marie Beyle torna a fare festa e torna a farlo nel migliore dei modi, in una location suggestiva e con un ospite internazionale di qualità con una ricercatezza fresca e super happy: Markus Sommer classe 1992, è un giovane Dj e produttore tedesco, di Offenbach am Main. Fin da quando è un ragazzino dimostra un grande legame con la musica e dopo aver appreso la capacità di suonare diversi strumenti, all'età di 17 si avvicina alla musica elettronica. Insieme a Phil Evans nel 2015 fonda l'etichetta «Pager Records». Il suo stile musicale può essere considerato come un mix fortemente influenzato dal funk e dal soul e sviluppato crescendo nel suo club preferito della sua città natale.

Halloween all'Acquario

Martedì 31 ottobre, due appuntamenti per la notte di Halloween: «Un Acquario da brividi». Serata speciale per famiglie con il fantasma del pirata Jack Patella, che da secoli vaga nelle profondità marine, e un esperto dell’Acquario di Genova aiuteranno i partecipanti a sfatare terrificanti miti e leggende del mondo sommerso. Il biglietto per l’esperienza serale è in vendita online sul sito www.acquariodigenova.it. «Notte con gli squali». I bambini potranno esplorare l’Acquario al buio per scoprire i comportamenti notturni degli animali e addormentarsi davanti alla grande vasca dei predatori del mare. Animazioni inedite renderanno la serata ancora più emozionante. Per info e prenotazioni: 010 2345.666. Fino al 5 novembre, tutti i giorni alle 11 e alle 15.30, appuntamento con mostro sarai tu, un’animazione per scoprire che la cattiva fama di molti animali è spesso ingiustificata. L’attività è compresa nel biglietto d’ingresso.

Halloween sul Black Carpet

Dalle 15 alle 23, performance di danza, musica, cabaret sul percorso del Black Carpet di 1.2 km da Via XII Ottobre a Galleria Mazzini. Halloween Kids in Galleria Mazzini con truccabimbi, musica e animazione. Dalle 20.00 in Via XII Ottobre: esibizioni di danza, e performance, truccatrici professioniste per provare un trucco Halloween. Dalle 20.30 in Largo San Giuseppe: cabaret e animazione. Saranno presenti i comici Balbontin e Ceccon, accompagnati da musica per tutta la serata. Evento promosso da Regione Liguria e Comune di Genova in collaborazione con Civ Carlo Felice e altri partner.

Ghost Tour 2017

Ritrovo in Piazza Matteotti alle 20.30 per la distribuzione delle cartine e l'inizio del Ghost Tour. La partecipazione è gratuita. Tramite l'utilizzo di una cartina del Centro Antico, il visitatore potrà orientarsi nel groviglio dei carruggi genovesi e del Porto Antico, trovare 14 piazze ed assistere a performance svolte in chiave: storica, teatrale, musicale e di danza, che saranno messe in scena dalle 21 alle 23.30.

I fantasmi di Torre Grimaldina e altre storie

A Palazzo Ducale, dalle 16 alle 20: narrazioni con intermezzi recitati e in costume storico. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: fondazioneamon@live.it.

Halloween al museo

Un pomeriggio al Museo di Sant’Agostino per conoscere le strane creature che lo popolano e aiutare un mago a ritrovare qualcosa di perduto, in attesa della notte più mostruosa dell’anno. I partecipanti potranno venire mascherati. Laboratorio per genitori e bambini dai 4 agli 8 anni. A cura di Coop Zoe e Coop Culture. Prenotazione obbligatoria e gratuita. Info e prenotazioni: 010 2511263, msa@coopculture.it.

I Film dell’orrore

Il 30 ottobre alle ore 21.15 al Cinema Ariston proiezione del film «Personal Shopper». Film drammatico, thriller del 2016, diretto da Olivier Assayas, con Kristen Stewart e Lars Eidinger. Ingresso €3. Inoltre, in occasione di Halloween, torna sul grande schermo il miglior horror di tutti i tempi: al Cinema Corallo il 2 novembre alle 21.30 «Shining» di Stanley Kubrick.

I buoni, i cattivi e Micky Senza Testa

Dalle 16 alla Wolfsoniana, un pomeriggio mostruosamente artistico. Visita accompagnata alla Wolfsoniana andando a caccia delle creature mostruose che la popolano, cercando insieme di carpire i trucchi degli artisti per dare un volto ai sentimenti. A seguire, un divertente laboratorio per la creazione di una maschera a regola d'arte per la festa di Halloween. E per finire... per tutti una merenda... naturalmente mostruosa. Informazioni e prenotazioni: 010 3231329, biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it.