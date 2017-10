Genova, 20 milioni per gli interventi su affluenti Bisagno

GENOVA - La Giunta comunale ha deliberato, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Paolo Fanghella, i progetti preliminari e gli studi di fattibilità per alcuni interventi idraulici sui rivi minori della Valbisagno. Ammonta a quasi 20 milioni la cifra complessiva per i rii Cicala, Veilino, S. Antonino, Olmo, Ruinà e Rosata.

PIANO DI BACINO - Si tratta di alcuni elementi del programma operativo Liguria per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale. «I tempi di realizzazione dello scolmatore, vista l'entità dell'opera - silegge nella nota -, rendono impossibile il rispetto della tempistica prevista dal Por 2014/2020 per la realizzazione el'ultimazione dell'intervento di adeguamento idraulico del Bisagno tra i ponti Monteverde e Feritore. Si è reso necessario definire una diversa sequenza di attuazione degli interventi previsti dal Piano di Bacino, individuando come prioritari i lavori di adeguamento idraulico degli affluenti del Bisagno non ancora interessati da opere di mitigazione del rischio».