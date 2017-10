Una 13enne di Sarzana per l'Italia al Junior Eurovision Song Contest 2017

BOLOGNA - Dopo il terzo posto nel 2016 a Malta con la piccola Fiamma Boccia, la Rai con Maria Iside Fiore rappresenterà l'Italia al Junior Eurovision Song Contest 2017, la più importante competizione per giovani artisti di tutta Europa, domenica 26 novembre all'Olympic Palace di Tbilisi (Georgia), in diretta su Rai Gulp dalle 15:30.

Maria Iside, di 13 anni, vive a Sarzana (La Spezia) e studia clarinetto e canto. Interpreterà il brano 'Scelgo... my choice', in cui si affronta il tema del futuro e della paura che può scaturire nel doverlo affrontare giorno dopo giorno. La canzone, produzione Rai realizzata dall'Antoniano di Bologna, è scritta da Stefano Rigamonti e Marco Iardella, autori di molti successi dello Zecchino d'Oro, dalla stessa Maria Iside e da Fabrizio Palaferri, produttore esecutivo di Antoniano. A valutare le canzoni saranno giurie dislocate in ogni nazione in gara, composte per metà da bambini e per metà da addetti ai lavori. Novità di questa edizione, anche il pubblico da casa potrà votare.