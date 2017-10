Genova, ghostbusters a Villa Piantelli: ci sono gli spiriti

GENOVA – Villa Piantelli a Genova sarebbe infestata dai fantasmi, o spiriti. In realtà è un esempio di architettura e arte Cinquecentesca che cade a pezzi, ma è appunto considerata da tutti i genovesi 'la casa degli spiriti' tanto che alcune associazioni di ghostbusters hanno recentemente chiesto l'accesso per esaminarla. La villa, che ha ancora intatte alcune sale di grande ricchezza artistica e architettonica, si sta lentamente sfasciando: il tetto è parzialmente crollato così come molti soffitti del secondo piano dove permangono splendidi affreschi di Bernardo Castello e dell'Ansaldo oltre che dei figli di Pantaleo Calvi e Andrea Semino per un ricchissimo repertorio di temi biblici o di ispirazione letteraria, con soggetti tratti dalle Metamorfosi di Ovidio e dall'Eneide che ornano per esempio la splendida sala da ballo. Ma con l'avvento di Halloween è la storia degli spettri che la abitano a far notizia. Secondo il custode Nicola Cardinale nessuno, e nemmeno lui, ha il coraggio di rimanere solo in quelle stanze a causa di alcuni spettri «almeno tre», dice, che le abitano.