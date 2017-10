Roghi alla Foce, fermato un uomo dopo che aveva appiccato il fuoco

GENOVA - Fermato alle due della scorsa notte un uomo che aveva appena dato alle fiamme un cassonetto della spazzatura in via Cecchi alla Foce: potrebbe trattarsi del piromane seriale che da mesi appicca le fiamme ai bidoni dei rifiuti alla Foce e nel centro città. A bloccarlo sono stati quattro agenti delle volanti liberi dal servizio. Già alcuni mesi fa gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale avevano fermato un uomo con problemi psichiatrici che dopo avere appiccato le fiamme ad alcuni cassonetti nelle vie della Foce poi aveva lanciato l'allarme con una telefonata ai vigili del fuoco. Erano stati proprio i pompieri a notarlo e segnalarlo agli agenti delle volanti perché sempre presente poco distante dal punto in cui bruciavano i bidoni. L'uomo fu denunciato in stato di libertà: agli agenti aveva ammesso le sue colpe dicendo che lo aveva fatto perché aveva litigato con la fidanzata.