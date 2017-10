Grave incidente nel Savonese, muore investita una turista

LOANO - Una turista tedesca di circa 40 anni è rimasta uccisa questa mattina a Loano (Savona) in un incidente sulla via Aurelia. La donna, ospite di un residence, era uscita per una breve passeggiata mattutina: mentre attraversava la strada è stata centrata in pieno da un motociclista a bordo di una Ducati Hypermotard. Un impatto violentissimo, che l'ha scagliata a diversi metri di distanza. L'uomo a bordo della moto è stato a sua volta ricoverato in gravissime condizioni.