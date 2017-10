Cinquant'anni di carriera, premiati 41 finanzieri con le 'Medaglie Mauriziane' al merito

GENOVA - Si è svolta al comando regionale Liguria della Guardia di Finanza di piazza San Giorgio, la cerimonia di consegna delle ‘Medaglie Mauriziane’ al merito a 41 finanzieri, ufficiali e sottufficiali, in servizio e in congedo, che hanno prestato servizio in modo ‘altamente meritevole’ per 50 anni. Le decorazioni sono state consegnate dal comandante interregionale dell'Italia Nord Occidentale, il generale Giuseppe Vicanolo, alla presenza dei comandanti regionali di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, e di una rappresentanza dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia e del coordinamento Interregionale Nord Ovest dell'Associazione Nazionale ‘Nastro Verde’. La Medaglia Mauriziana fu istituita da Carlo Alberto di Savoia nel 1839 per dimostrare il suo affetto e la riconoscenza della Patria nei confronti degli ufficiali «rimasti sotto le bandiere per la durata di dieci lustri». Dopo l'avvento della Repubblica, l'onorificenza, d'oro, è stata estesa anche ai sottufficiali e viene oggi concessa dal Capo dello Stato.