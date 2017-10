Pioggia che non c'è: a Genova 1/3 delle piogge degli ultimi 50 anni

GENOVA - Il 2017 è stato un anno eccezionalmente secco per la Liguria e lo confermano i dati diffusi oggi da Arpal. E le previsioni per i prossimi giorni non fanno ben sperare in Liguria dove durante il fine settimana si registrerà solo un abbassamento delle temperature. Va a Genova il record della mancanza di precipitazioni nel 2017: dal 1 gennaio a oggi sono caduti, in centro città, 284,6 millimetri di pioggia mentre la media cinquantennale è di 980.2 millimetri. Si sono avute meno di un terzo delle piogge attese secondo le serie storiche. Inoltre in questo 2017 a Genova è caduta metà della pioggia registrata nel 2016 e solo il 40% di quella del 2015. Ma la mancanza di pioggia si è fatta sentire anche nelle altre località liguri. Imperia è ferma a 202,2 millimetri (il 38,6% della pioggia attesa secondo i dati 1961-2010), Savona a 267 (il 36,4% rispetto alla media climatologica), La Spezia a 422 (il 38%).