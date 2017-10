Muore prima di immergersi sul relitto della nave Haven

GENOVA - Un sub di 52 anni è morto stamane mentre stava per immergersi sul relitto della Haven, a Arenzano(Genova). L'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre nuotava a filo d'acqua per riprendere una pinna che gli si era sfilata. I primi soccorsi gli sono stati prestati dai responsabili del diving con cui aveva raggiunto in gommone il mare aperto insieme ad altri 5 subacquei. Sul posto è arrivata anche una motovedetta della Capitaneria di Porto con i medici del 118. Ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato inutile: L'uomo, 52 anni, originario di Saronno, ma residente a San Donato Milanese, è morto dopo pochi minuti. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma che è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale dove sarà sottoposta all'esame autoptico per accertare le cause decesso.