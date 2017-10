Blitz antidroga in Liguria, 10 persone in manette per spaccio

LA SPEZIA - I finanzieri della Compagnia di Sarzana hanno smantellato una rete dello spaccio di sostanze stupefacenti operante in Val di Magra (La Spezia). L'operazione, scattata questa mattina, ha portato all'esecuzione di sei ordinanze di custodia cautelare in carcere e a undici decreti di perquisizione domiciliare eseguiti alla Spezia, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Cesano Boscone (Milano), Carrara, Massa e Pontedera. Altre quattro persone erano state arrestate nel corso dell'indagine e sono attualmente in carcere. L'indagine ha portato al sequestro di 2,2 chili di marijuana, 200 grammi di cocaina, 97 grami di eroina, oltre a vari bilancini e materiali per il confezionamento. Le perquisizioni hanno inoltre permesso di individuare 4 cittadini extracomunitari clandestini e sequestrare 1.200 euro in contanti. L'indagine è nata nel febbraio scorso, e ha permesso di individuare e stroncare una vasta attività di spaccio.