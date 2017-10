Festival di Sanremo: ben 646 domande per le Nuove Proposte

SANREMO – Sono ben 646 le domande valide per l'ammissione alla selezione delle Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2018. Di queste, 76 sono relative a gruppi e 570 a singoli (a loro volta, suddivisi in 305 uomini e 265 donne). Lo annuncia il Comune di Sanremo. Il dato segna un aumento del 15% rispetto all'anno scorso, con un saldo netto di 86 domande, e si assiste al sorpasso del Centro rispetto al Nord, col Lazio, a quota 123, che svetta in classifica. La Commissione Musicale, presieduta da Claudio Baglioni - in veste di direttore artistico - e formata da alcuni dei professionisti che realizzeranno la 68/ma edizione del Festival dovrà selezionare gli artisti che parteciperanno alle audizioni a Roma il 6 novembre. Dall'estero si sono iscritti in 29. Dopo le audizioni dei 60 giovani saranno individuati i 12 finalisti che parteciperanno, il 15 dicembre, alla serata televisiva di Rai1 ‘Sarà Sanremo’ in cui saranno selezionate le 6 Nuove Proposte del Festival a cui si aggiungeranno i 2 vincitori di ‘Area Sanremo’.