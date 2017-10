Pettorina rifrangente per i fungaioli? E' polemica per la proposta di Vaccarezza

Per "evitare o ridurre" il più possibile incidenti durante la stagione di caccia il consigliere regionale di Fi Vaccarezza ha proposto di fare indossare una pettorina rifrangente ad alta visibilità ai chi va nei boschi a passeggiare o a cercare funghi. Vaccarezza ha presentato una proposta di legge con il collega Claudio Muzio dopo la tragica morte di un cercatore di funghi colpito da una fucilata domenica scorsa a Bardineto. "Siamo scioccati e indignati dalla proposta di legge - ha replicato il M5S -, invece di fare qualcosa di concreto per fermare la mattanza provocata dalla caccia si preoccupa di imbrigliare gli amanti dei boschi con pettorine rifrangenti. E' il rovesciamento della realtà: si interviene sulle vittime per non disturbare chi spara. Rilanciamo la proposta di Enpa per fermare la caccia sabato e domenica e nei festivi». La Lac: "è in crescita preoccupante il numero degli incidenti, siamo già a 12 morti e a una ventina di feriti a poco più di 5 settimane dall'apertura della stagione".