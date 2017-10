Sfrattato da casa e con la moglie disabile sale su una gru per protesta

GENOVA - Un pescatore di 56 anni è salito a 45 metri d'altezza sul braccio meccanico di una gru ieri sera poco dopo le 20:40 per protestare contro lo sfratto esecutivo cui è stato sottoposto assieme alla moglie disabile e chiedere un alloggio popolare. Sul posto polizia e Vigili del fuoco. La Sopraelevata è stata chiusa in direzione levante per consentire ai vigili del fuoco di avvicinarsi per mediare. La mediazione ha avuto successo alle 4:00 di stamani: l'uomo è stato convinto ascendere con la promessa di poter ottenere una casa popolare.