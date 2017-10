Siccità in Liguria, la Regione chiederà lo stato di calamità

LIGURIA – Non piove da mesi in molte regioni d’Italia, specie al Nord. La situazione sta diventando critica – e non solo per gli incendi che divampano numerosi. Ora la Liguria chiederà al Governo lo stato di calamità per la siccità che ha interessato la regione negli ultimi mesi colpendo le aziende agricole. Lo ha annunciato oggi l'assessore all'agricoltura Stefano Mai rispondendo a una interrogazione del consigliere regionale Marco De Ferrari (M5S). «I dati meteo-climatici indicano che il 2017 è stato caratterizzato fin dall'inizio da una situazione meteorologica decisamente critica, con temperature massime assai elevate e prolungati periodi di siccità, che hanno determinato una situazione accentuata di stress in molti ecosistemi» ha detto De Ferrari.

L'assessore Mai ha detto che «hanno sofferto maggiormente le colture foraggere e cerealicolo, le coltivazioni di viti e ulivi e l'apicoltura ma un bilancio definitivo potrà essere fatto solo con il prodotto finito». Entro fine mese chiederà alla giunta di procedere presso il governo per chiedere lo stato di calamità naturale e se, arriveranno risorse, la Regione procederà al risarcimento dei danni.