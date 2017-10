Fiaccolata in tono minore a Multedo per il No al centro accoglienza migranti

MULTEDO - Il classico «Multedo dice no» sulle magliette bianche. Davanti al corteo lo striscione con la frase di Papa Woityla «La fiducia non si acquista con la forza». E' una fiaccolata in tono minore quella partita nelle vie di Multedo verso Sestri Ponente per dire no al centro migranti nell'ex asilo Contessa di Govone. In tono minore dal punto di vista dei numeri visto che in strada ci sono circa 200 abitanti, meno di un terzo di quanti avevano sfilato nella prima fiaccolata organizzata appena una settimana fa dal comitato abitanti Multedo. La marcia con i lumini a cui prendono parte anche famiglie con bambini (‘rivogliamo il nostro asilo’) è partita nei pressi del casello autostradale di Pegli, fra la tiepida contestazione di una cinquantina di persone di Genova Solidale pro accoglienza, perlopiù esponenti di Rifondazione Comunista e qualche pacifista, che hanno gridato «vergogna» ai manifestanti e intonato Bella Ciao. Il tutto con poca tensione e un traffico bloccato.