Cartello con minacce a Don Martino: una donna confessa

GENOVA – Per il cartello di minacce contro Don Martino confessa una donna del paese. «Ho scritto io il cartello contro don Giacomo. Non volevo minacciarlo ma solo sfogare la mia rabbia». Lo ha detto stamane alla polizia una donna di Multedo che ha ammesso di avere scritto il cartello trovato ieri sull'ex asilo che accoglie i migranti. Sul cartello, la donna aveva scritto: «Forse Don Martino non ha capito? siamo tutti arrabbiatissimi con lui. La scorta non serve per i migranti».

Parlando con i poliziotti della Digos, la donna ha aggiunto: «Non sono una violenta, ho scritto quelle parole solo per esprimere la mia delusione per come la Curia e don Giacomo, hanno gestito la vicenda del centro migranti fra le nostre case». Per ora la donna, una casalinga incensurata, non sarà denunciata. Intanto, i cittadini di Multedo stanno preparando la seconda fiaccolata che stasera alle 19:30 attraverserà le vie per protestare contro il centro di accoglienza nell'ex asilo.