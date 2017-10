I privati per salvare il Pronto Soccorso dell'ospedale Bordighera

GENOVA - Senza la privatizzazione dell'ospedale St. Charles di Bordighera (Imperia) non sarà possibile riaprire il pronto soccorso della struttura. Lo ha dichiarato il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità Sonia Viale stamani a Genova in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del capogruppo di Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria Giovanni Pastorino, che manifestava perplessità sulla sostenibilità dell'operazione poiché comporterebbe la riapertura di almeno tre-quattro reparti ospedalieri a oggi assenti nell'ospedale.

«Il ritorno in funzione del pronto soccorso di Bordighera è compatibile con l'ingresso dei privati – sottolinea Viale – nove aziende hanno manifestato interesse alla nostra indagine di mercato, il numero ci conforta sulla possibilità che il bando di gara possa avere una buona partecipazione». «Sono due i paletti imprescindibili che abbiamo posto per l'ingresso dei privati – ha aggiunto l'assessore – la riapertura del pronto soccorso e la tutela dei lavoratori della struttura con il mantenimento dei contratti pubblici del comparto sanitario. La privatizzazione non viene fatta per risparmiare, ma per offrire servizi in più ai cittadini».