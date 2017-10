Anche la Liguria autonoma? Toti propone il referendum

ROMA - «Non sono contrario alle regioni a statuto speciale: mettiamola così, per me tutte le regioni devono essere a statuto speciale. Noi in Liguria in ogni caso siamo pronti a fare il nostro, di referendum». Lo dice in una intervista al Messaggero Giovanni Toti (Fi), governatore della Liguria.

«La giornata di democrazia di domenica – prosegue Toti - rappresenta il calcio d'inizio di una partita che rimette in gioco il tema dell'autonomia fiscale. Voglio scavalcare a destra i miei colleghi Zaia e Maroni: ogni regione deve decidere quante tasse chiedere ai cittadini e quante risorse devono andare allo Stato. Occorre dare ampi potere di autonomia nell'imposizione fiscale e nell'utilizzo delle tasse. Oggi il quadro di finanza pubblica non ci consente di intervenire neanche sui tributi locali. Il margine di discrezionalità è modesto. Per esempio se volessi abolire l'Irap nella mia regione non potrei farlo».

«Basterebbe intavolare una trattativa tra regioni, governo e Parlamento. Si potrebbero aumentare i margini di autonomia fiscale all'interno del quadro costituzionale, ma io penso che nella prossima legislatura una vera riforma della Costituzione vada fatta. Occorre eliminare i poteri concorrenti. Più centralità al governo su alcune materie come la difesa, la politica estera, la sicurezza, la giustizia, e più autonomia alle regioni su competenze come lo sviluppo economico, le infrastrutture, l'ambiente. Il sistema rigido dello Stato non permette alle regioni di utilizzare le proprie leve».