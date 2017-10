Eventi a Genova, ecco cosa fare martedì 24 ottobre

GENOVA – Musica, digitale, cinema e gusto in questo inizio di settimana genovese. Ecco i nostri consigli per non perdersi i momenti migliori.

De Andrè canta De Andrè

Martedì 24 ottobre alle 21, presso il Teatro Carlo Felice, si terrà De Andrè canta De Andrè, il concerto live di Cristiano De Andrè, figlio del cantautore genovese. Biglietti su: www.ticketone.it.

Mostre e digitale

Fino al 26 Novembre, a Palazzo della Meridiana, si terrà la mostra «IBOX»: la nostra vita 4.0, promossa da Giglio Group. Si tratta di un viaggio nell’ecosistema digitale che, da qui ai prossimi 5 anni, ci condurrà ad un cambiamento sociale, economico, culturale attraverso le tecnologie più all’avanguardia. La mostra sarà suddivisa in quattro sale, nelle quali i visitatori potranno ripercorrere il progresso tecnologico degli ultimi 10 anni, per poi essere accompagnati e proiettati nel prossimo futuro. Si parlerà di e-commerce 4.0, la rivoluzione tecnologica pensata per i millenials, che potrà essere testata nel corso della mostra. Inoltre saranno trattati argomenti come studi virtuali, realtà aumentate e innovazioni tecnologiche che possono rendere più spettacolare l’impatto delle immagini e delle emozioni per i visitatori, i quali potranno confrontarsi e provare direttamente gli strumenti di sincronizzazione tra tv e mobile in un’esperienza unica di fusione tra utente e consumatore.

Cinema

«Adil odia le pecore. Perché per badare al gregge di famiglia non può nemmeno studiare e giocare a calcio con gli altri bambini. E se un agnello si perde, sono botte. Dove vive lui non c'è asfalto né televisione. Vede un lampione accendersi per la prima volta a 12 anni. Quando dal Marocco arriva a Milano, a soli 13 anni, vuole diventare elettricista. E ci riesce. Poi si mette in testa di diventare regista per raccontare in un film la sua storia. E ci riesce». È questa la straordinaria storia raccontata nel film «My name is Adil» di Adil Azzab, Andrea Pellizzer, Magda Rezene, al cinema Sivori (in Salita Santa Caterina) alla presenza di Alessandra Ravizza, autrice dei testi e interprete delle canzoni di My name is Adil. Girato tra il Marocco e l’Italia, il film racconta la vera storia di Adil, iniziata nella campagna marocchina più arretrata, attraverso un viaggio alla ricerca della sua identità che lo porterà in Italia, a Milano. La pellicola ha partecipato a oltre 20 film festival internazionali dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti di critica e pubblico. Costo del biglietto: intero: 7 euro, ridotto 6 euro (possessori Many Movies Young, Campus, Cus). Sono validi gli abbonamenti.

Cantine d'Italia

L'associazione «Go Wine» apre l'autunno 2017 a Genova con una serata in programma martedì 24 ottobre e dedicata a Cantine selezionate e recensite sul volume Cantine d'Italia; saranno inoltre presenti nuove e importanti realtà che si affacciano alla collaborazione con l'associazione. Appuntamento allo Starhotel President (Corte Lambruschini 4), dove le cantine che animeranno con la presenza il banco d'assaggio, proporranno i vini più rappresentativi della loro produzione, incontrando direttamente il pubblico. Sarà un'occasione per compiere un ideale viaggio fra alcuni territori del vino italiano, raccontati da uomini e donne del vino che hanno fatto dell'incontro con il turista del vino una parte importante della loro filosofia aziendale. Alle 17-18: apertura del banco di assaggio riservata a un pubblico di operatori professionali (titolari di Ristoranti, Enoteche e Wine Bar), alle 18 conferenza di presentazione e consegna dei riconoscimenti ai locali premiati, alle 18.30-22: Banco d'Assaggio aperto al pubblico alla presenza delle aziende. Info e prenotazioni: Cantine d'Italia a Starhotel President: 0173/364631, stampa.eventi@gowinet.it.