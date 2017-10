Dai un nome al cucciolo di foca dell'acquario: partita la gara, invia la tua proposta

GENOVA - Il cucciolo di foca nato lo scorso13 agosto da mamma Luna fa il suo debutto in società: da oggi il piccolo è visibile dal pubblico nella vasca espositiva dell'Acquario di Genova dove nuota insieme alle altre foche tra cui mamma Luna, nonna Tethy e Baffo, il maschietto nato nell'estate 2016. Intanto hanno inizio le speciali iniziative organizzate dall'Acquario per coinvolgere il pubblico nella scelta del nome. Tre gli step previsti: dal 23 ottobre all’1 novembre, sulla pagina Facebook dell'Acquario di Genova, i fan potranno inviare la loro proposta per il nome. Nella seconda fase, dal 2 al 6 novembre, un sondaggio a colpi di emoticon porterà alla scelta del nome definitivo tra una rosa di 3 proposte. Quindi, dall'8 al 29 novembre, una speciale iniziativa online consentirà di seguire la crescita del cucciolo giorno per giorno. Non mancare!