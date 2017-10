E' giallo sulla morte dell'architetto a Sarzana. Si cerca l'arma del delitto

GENOVA – È giallo sulla morte dell’architetto trovato morto per strada. Secondo le ultime indiscrezioni, l’uomo era andato a trovare i genitori ed era uscito dalla loro abitazione poco dopo le 20:00 per fare ritorno a casa. Giuseppe Stefano Di Negro, l'architetto di 50 anni trovato senza vita sabato sera sul ciglio di una strada isolata nella periferia di Sarzana, in provincia di La Spezia, pare dunque sia stato ucciso.

Il Di Negro, che aveva collaborato a diversi progetti di restauro anche legati ad aree pubbliche a La Spezia e a Sarzana, presentava una profonda ferita alla testa provocata quasi sicuramente da un oggetto contundente, che non è stato ancora ritrovato. Con ogni probabilità si tratterebbe quindi di un omicidio, anche se gli inquirenti non escludono altre piste.

Sul caso indaga la Squadra Mobile di La Spezia, che sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'architetto. L'uomo, incensurato e descritto da tutti come una persona stimata e un professionista irreprensibile, era molto conosciuto a Sarzana. A fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto potrebbe contribuire l'autopsia, a cui il 50enne sarà sottoposto nelle prossime ore.