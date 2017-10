Gravissimo incidente d'auto: coppia vola in un burrone

IMPERIA - Un uomo di circa 80 anni è morto, mentre la moglie, sua coetanea, è rimasta gravemente ferita in un incidente in auto avvenuto nel pomeriggio a Isolabona, nell'entroterra di Ventimiglia. Secondo i primi accertamenti sembra che la coppia, abitante a San Biagio della Cima, sia finita in un burrone dopo essere uscita di strada, a bordo di una Fiat Panda, per cause ancora da chiarire.

L’arrivo dei soccorsi

All'arrivo dei soccorsi, i due si trovavano fuori dal veicolo: la donna vicino in al ciglio della strada, l'uomo più in basso. Al momento, quindi, non è ancora chiaro chi stesse guidando. I vigili del fuoco e il personale medico del 118 hanno subito prestato soccorso ai due coniugi. Il marito è morto sul colpo mentre la donna è stata assistita dall'equipaggio dell'elisoccorso che l'ha trasferita in ospedale.