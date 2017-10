Svaligiata abitazione a Sestri Ponente, bottino eccezionale

GENOVA - Maxi furto di gioielli ieri sera in un'abitazione a Sestri Ponente: i ladri dopo essersi introdotti in un appartamento sono riusciti a individuare e aprire la cassaforte, svaligiandola e impossessandosi di gioielli per almeno 30 mila euro e alcune migliaia di euro in contanti.

L'allarme è stato lanciato dai padroni di casa che al rientro hanno trovato tutte le stanza a soqquadro. Le indagini sono state avviate dai poliziotti delle volanti che hanno effettuato il primo sopralluogo. Nell'abitazione anche gli esperti della polizia scientifica che hanno svolto i rilievi in cerca di eventuali tracce o impronte lasciate dai ladri.