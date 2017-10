Eventi a Genova, 7 cose da fare il 21 e 22 ottobre

GENOVA – Un weekend ricco di sorprese quello genovese. Non vi resta che scegliere tra i nostri consigli e non lasciarvi scappare gli appuntamenti più interessanti tra musica, teatro, sport e molto altro.

Skin a Genova

Per la prima volta a Genova, la cantante Skin vestirà i panni del deejay al «Casa Mia Club» sabato 21 ottobre. Cantante, musicista e leader della band londinese Skunk Anansie, Skin vanta numerosi successi anche per moltissimi dischi e singoli pubblicati da solista. Molto amata anche tra gli italiani anche grazie al suo ruolo di giudice di X Factor Italia nel 2015. Sabato 21 ottobre sarà eccezionalmente ospite del «Casa Mia Club», a Genova, dove starà alla console del deejay per regalare emozioni uniche durante la serata Gotha. Il suo set musicale comprende techno, house ed electropop. www.casamiaclub.it.

Vinicio Capossela al Bookpride

A Palazzo Ducale l'edizione genovese di Book Pride, Fiera Nazionale dell’editoria indipendente organizzata da Odei - Osservatorio degli Editori Indipendenti, giunta questa primavera alla terza edizione milanese. La fiera si concluderà domenica 22 ottobre con un monologo e letture del cantautore Vinicio Capossela: «Venite a vedere è arrivata la Balena» dalle 19 presso la Sala Maggior Consiglio. Monologo e letture di Vinicio Capossela su Goliath e altre balene.

Musica live

A La Claque, alle 21, Dado Moroni e Paolo Fresu in concerto. «Un sardo e un genovese, uomini di terre lontane unite da un mare di musica». Così Dado Moroni descrive il legame con l’amico trombettista Paolo Fresu, che per una notte si trasformerà in una magia di note. I due artisti di fama internazionale ritornano insieme per questa esclusiva nazionale a Genova. «Dado è unico, generoso e swingante come pochi al mondo - dice Fresu - É un privilegio per me poter condividere il palco con lui e ogni volta è un nuovo viaggio stimolante e creativo. E poi è l'unico capace di sollevare un pianoforte a coda mentre suona!»

Tedx Genova

Se vi chiedessimo in questo istante che cosa è davvero importante per voi, sareste pronti a rispondere? Cosa mettereste sui due piatti della bilancia per le questioni che vi stanno più a cuore? What matters? Sul palco del Teatro della Tosse, sabato 21 ottobre, si succederanno speakers fuori dal comune per proporre le loro idee in risposta a questa semplice ma potente domanda. Fatevi coinvolgere dall'atmosfera entusiasmante degli eventi Tedx, dove le migliori innovazioni di scienziati, artisti e inventori si traformano in racconti appassionanti. Per il terzo anno consecutivo Genova ospita la versione indipendente e locale del format Ted (Technology, Entertainment, Design), organizzazione no-profit votata alle idee che meritano di essere diffuse, che ha visto protagonisti oratori d'eccezione: da Bill Gates a Stephen Hawking, da Isabel Allende a Sua Santità Papa Francesco. Per informazioni: www.tedxgenova.com.

Comicità

Domenica 22 ottobre Fiera di Genova presenta: «Comici Pa-To-Logici» spettacolo di cabaret Diretti da Daniele Ronchetti, Gabri Gabra, Enzo Paci e Nando Timoteo. Ogni domenica si esibiranno sul palco del Pa To (ex Nabù) i comici di Zelig e Colorado. Dalle 19 iniziamo con l'aperitivo inizio spettacolo alle 21. È consigliata la prenotazione Monica 340 4279991, Max 3395617205, Tony 349 1010351.

Jazz in breakfast

Al Teatro dell'Archivolto, Jazz'n'Beakfast 2017/18, quarta edizione a cura di Rodolfo Cervetto in collaborazione con Associazione Jazz Lighthouse e Gezmataz Festival & Workshop. Dal 22 ottobre quattro appuntamenti la mattina con il jazz a colazione presso la sala Mercato (piazza Modena, 3) Domenica 22 ottobre: «Ella Fitzgerald, the first lady of song». La vita di una delle più grandi interpreti jazz raccontata attraverso le sue canzoni da Maria Nives Riggio, Claudia Sanguineti e Anna Sini.

All'aria aperta fuori porta

Bordighera - Seborga a passo di Nordic Walking. L'itinerario parte dalla Parrocchiale della Maddalena di Bordighera Alta e prosegue per Via del Beodo, dove si trovano ancora le tracce dell'antico acquedotto che un tempo alimentava le vasche di raccolta dell'acqua per il fabbisogno del borgo e per far funzionare i frantoi ed irrigare gli orti sottani. Si marcia lungo il Vallone del Sasso, con vista panoramica sull' Arziglia, in uno splendido scenario paesaggistico tra uliveti, limoni e mimose. Il sentiero incontra una ripida rampa cementata, che immette sulla carrozzabile proveniente da Bordighera. Da qui si prosegue per via Penne Nere, in prossimità di Sasso; il borgo, in splendida posizione, ha un’impareggiabile vista sul mare fino ai promontori francesi. Si prosegue quindi su strada misto asfaltato-cemento fino a intraprendere un'antica mulattiera che condurrà fino al principato di Seborga. Pranzo al sacco e visita al borgo, quindi rientro a Bordighera. Durata passeggiata: 4 ore circa escluse le soste. Rientro previsto ad Arma entro le 17.30 circa. Info e prenotazioni: anwiponenteligure@virgilio.it.