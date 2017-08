Genova Pacheggi, da lunedì si parte con le tariffe ridotte

GENOVA - E’ tutto pronto: lunedì 21 agosto partiranno le nuove tariffe delle Blue Area e delle isole Azzurre cittadine, ridotte da una delle prime delibere della nuova giunta comunale. Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale si passa ora alla fase operativa che richiede considerevoli interventi tecnici su segnaletica stradale e parcometri. Considerando le difficoltà operative riconducibili anche al periodo estivo, l’Amministrazione civica ha concordato con il gestore Genova Parcheggi un’attivazione delle nuove e ridotte tariffe secondo un programma graduale. Le nuove tariffe saranno quindi applicate ogni lunedì a un’area diversa con l’obiettivo di riconvertire tutte le aree entro settembre.

Da lunedì 21 nelle Isole Azzurre

- piazza Acquaverde

- via Andrea Doria

- piazza Bandiera

- via Brignole De Ferrari

- via Carducci

- via Ceccardi

- piazza Colombo

- via Frugoni

- via Gramsci

- via Maragliano

- piazza Marsala

- piazzale Mazzini

- corso Podestà

- via SS. Giacomo e Filippo

- piazza dello Statuto

- piazza Verdi

- via Vernazza.

Da lunedì 28 agosto nelle Isole Azzurre

- Mura delle Cappuccine

- Mura di Santa Chiara

- Mura del Prato

- corso Aurelio Saffi

- corso Solferanno

- largo Pacifici

Ecco come cambieranno le tariffe

Le zone in cui attualmente vige la tariffa oraria sia di 2,50 €/ora (Zone A, B, D, E, F, G e i Corsi in zona H), sia di 2,00 €/ora (L, M2, C) passeranno al seguente piano tariffario:

Fascia 1 e Fascia 2

tariffa di € 1,30 la prima ora di sosta;

tariffa di € 1,70 la seconda ora di sosta;

tariffa di € 2,00 a partire dalla terza ora di sosta

Le zone in cui attualmente vige la tariffa oraria di 1,50 €/ora (Zone M3, T, R e H) passeranno a:

Fascia 3

tariffa di € 1,10 la prima ora di sosta;

tariffa di € 1,40 la seconda ora di sosta;

tariffa di € 1,50 a partire dalla terza ora di sosta