Mistero nel centro storico, giovane uomo trovato morto in casa

GENOVA - E’ mistero nel centro storico di Genova dove ieri sera, intorno, alle 17.30 un uomo è stato trovato morto all’interno del suo appartamento al secondo piano di uno stabile di vico Giannini, in zona Caricamento.

Uomo trovato morto in casa

A dare l’allarme e chiamare i vigili del fuoco, sono stati alcuni vicini, allarmati dal forte olezzo che proveniva dall’abitazione e dalla luce che restava accesa ormai da diversi giorni. Una volta sul posto pompieri e polizia municipale hanno sfondato la porta e sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato un corpo che, secondo i primi accertamenti, dovrebbe essere di un giovane italiano.

In attesa dell’autopsia

A quanto pare il giovane sarebbe morto da qualche giorno e il corpo, trovato all’ingresso, non evidenzierebbe segni di violenza. Nessuna suppellettile sembrava essere fuori posto all’interno del locale. Ora sarà l’autopsia a stabilire le effettive cause della morte, probabilmente dovuta a malore o assunzione massiccia di droghe.