Ai liguri piace lo sport, al primo posto per le discipline paralimpiche

GENOVA - I liguri amano fare sport tanto da essere i primi in Italia per le discipline paralimpiche e al secondo posto per indice di sportività dopo il Trentino Alto Adige. A dirlo una ricerca del Sole 24 Ore che ha preso in esame alcuni parametri tra cui i tesserati Coni in proporzione alla popolazione, lo sport femminile e le discipline outdoor.

I bandi per gli impianti sportivi

Entusiasta l’assessore allo Sport di Regione Liguria, Ilaria Cavo che ha fatto i complimenti alle società, alle federazioni, ad allenatori e atleti, ponendo l'attenzione anche sui fondi destinati alla Liguria per il miglioramento degli impianti sportivi. «La classifica ci rafforza anche nella scelta portata avanti dalla giunta di stanziare 2 milioni di euro del Fondo strategico regionale per l'impiantistica». Tra i bandi disponibili, uno scadrà il prossimo 25 settembre: vale 500mila euro ed è destinato alle associazioni sportive dilettantistiche per interventi fino a un valore di 40 mila euro. Un secondo bando verrà attivato a breve e sarà destinato a società e associazioni dilettantistiche per interventi fino a 400 mila euro