A Genova arriva «Refresh, Festival di Arte Contemporanea»

GENOVA – Dal 29 settembre al primo ottobre si terrà, a Villa Rossi Martini, Refresch, la prima edizione del Festival di Arte Contemporanea a cura della Consulta degli Studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Questo progetto nasce dall’intento di ricavare uno spazio di sperimentazione artistica comune per i giovani ed un’occasione di sfida e confronto con la cittadinanza nella pianificazione di un evento indipendente dalle attività accademiche istituzionali. Il tema scelto per la prima edizione del festival è Trasparenza: una trentina tra studenti ed ex-studenti dell’Accademia sono invitati a progettare opere site-specific ed installazioni nei due piani di Villa Rossi-Martini (Genova Sestri Ponente) declinando la tematica di base secondo differenti tecniche espressive. Nell’ambito della manifestazione è presente anche una sezione open-call aperta a giovani artisti under 35. La partecipazione è aperta fino all’1 settembre. Le tavole selezionate verranno esposte presso lo spazio espositivo Arte in Porto - Marina Genova Aeroporto. Ecco l'elenco degli artisti partecipanti: Vanessa Arrighi, Alessandro Bartolena, Mauro Casalino, Enrico Casini, Elise De Gauche, Bianca De Salve, Luca Del Torto, Zlatolin Donchev, Sophie Marisol Fanzio, Silvia Giuseppone, Carlos Lalvay Estrada, Elisa Lauricella, Francesca Migone, Anto Milotta Marco Morchio, Sohrab Najafi, Ginevra Nervi, Jacopo Oliveri Fatomale, Luca Orecchia, Sara Pastorino, Paola Pietronave, Pietro Pizzorni, Elisabetta Privitera, Giulia Sacchi, Niccolò Sgorbini, Arianna Spanò, Adele Zunino.

Gli altri interventi

L’evento durerà tre giorni e oltre all’esposizione saranno coinvolte alcune realtà giovanili extra-accademiche tra cui: il Museo della Carta di Mele e Mauro Casalino: dalla carta alla stampa, laboratorio / dimostrazione delle varie fasi di produzione della carta ed esperimenti di stampa calcografica, monotipia e xilografia. Bookshop di autoproduzioni e stampa serigrafica a cura di Jacopo Oliveri Fatomale. Live performance di musica elettronica a cura di Fabio Cuomo e Luca Fiorato e Emilio Pozzolini. Dj-set ed installazione site-specific a cura di Code War e Silvia Giuseppo. Per informazioni: www.accademialigustica.it.