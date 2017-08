In casa 10 cellulari e droga, spacciatore tradito da un selfie

GENOVA - Ha tentato di nascondere la droga dichiarando di essere senza fissa dimora, ma è stato tradito da un selfie. Un cittadino nigeriano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Genova per detenzione di sostanza stupefacenti ai fini di spaccio.

Tradito da un selfie

L’uomo è stato avvistato da una volante in via del Campo. Fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di marijuana e di 35 euro. Nonostante sostenesse di essere senza fissa dimora, in tasca, aveva un mazzo di chiavi. Da un controllo del suo smartphone i poliziotti sono riusciti a trovare alcuni selfie che lo immortalavano all'interno di un appartamento.

Il sequestro

Gli agenti hanno quindi cominciato a cercare la serratura che corrispondesse alle chiavi trovate nelle tasche del reo, scovando finalmente il suo appartamento in pizza Battelli. All’interno sono stati rinvenuti sequestrati circa 150 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, un bilancino, 320 euro e 10 telefoni cellulari, utilizzati per l'attività di spaccio.