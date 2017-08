Boom di turisti al Palazzo Ducale nel week end di Ferragosto

GENOVA - Sono state oltre 2mila le persone che hanno visitato le mostre di Vivian Maier e di Eliott Erwitt e gli ambienti storici di Palazzo Ducale a Genova. Un vero e proprio successo di pubblico quello che si è registrato in questo lungo week end di Ferragosto per le iniziative sviluppate di Palazzo Ducale.

Turisti per il week end di Ferragosto

Interessante anche l’appuntamento in streaming con un sub immerso nelle acque di Portofino che ha registrato una buona affluenza di turisti curiosi di scoprire cosa si celasse nelle profondità marine della Liguria. Successo anche per il concerto notturno ‘Notturni en plein air’ realizzato dal pianista Alessandro Comellato che ha attirato oltre 400 persone.