Trovano portafoglio e lo restituiscono, stupore per il gesto di due migranti

GENOVA - Hanno trovato un portafoglio con dentro 35 euro e, invece di appropriarsene, lo hanno consegnato alla proprietaria della struttura che li ospita. E’ successo a due giovani migranti africani, ospiti a Fumeri, nell’entroterra di Genova.

Un gesto raro ai giorni nostri

Il proprietario del portafoglio, poi rintracciato, ha premiato i due giovani con 20 euro a testa, ringraziandoli per il gesto, ormai davvero raro ai giorni nostri. Stupita anche la responsabile del centro di accoglienza di Fumeri, meravigliata dal fatto che i due giovani non avessero neppure tentato di aprire il portafogli. La struttura Fumeri è gestita dalla Croce Bianca genovese. Molti i migranti ospitati ai quali viene insegnato l'italiano, il senso civico e i quali sono impiegati in diverse posizioni per lavori socialmente ultili.