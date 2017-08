Ferragosto ligure per Matteo Renzi, pranzo a Parlmaria tra selfie e turisti

GENOVA - Ha scelto il litorale ligure per passare il Ferragosto Matteo Renzi. Il segretario del Pd è stato avvistato ieri pomeriggio nel borgo di Porto Venere insieme alla sua famiglia e alcuni amici.

Matteo Renzi a Palmaria

Matteo Renzi & Company hanno pranzato nel ristorante ‘Locanda Lorena’ dell’isola Palmaria, uno dei locali più rinomati e storici della zona. Menù tipicamente ligure per l’ex Premier arrivato in gommone insieme a famiglia e amici. Serviti antipasti di mare, trenette al pesto, penne agli scampi, spaghetti allo scoglio in bianco, crostata di frutta, il tutto accompagnato da Vermentino dei Colli di Luni.

Tra selfie e saluti

Dopo selfie e foto con i dipendenti del locale e i turisti, Matteo Renzi ha lasciato l’isola in gommone. Entusiasta il personale del ristorante: «E’ stato gentilissimo e ci ha promesso che tornerà».