Scontro tra moto e auto, muore un ragazzo di 23 anni

GENOVA - Ancora tragedie in Liguria. Oggi un giovane di 23 anni è morto a causa di un incidente avvenuto sull’Aurelia, tra Sori e Pieve. Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’automobile. Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente.

Traffico in tilt

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato anche l’automobilista all’ospedale San Martino di Genova: per lui solo qualche ferita, non è in pericolo di vita. Traffico in tilt, invece, sull’Aurelia che è rimasta chiusa per diverse ore al fine di rendere possibili i rilievi da parte della polizia locale.