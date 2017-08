A Genova si va «Tra Piazza delle Vigne e Palazzo della Meridiana»

GENOVA – Palazzo della Meridiana propone una visita serale, preceduta da un percorso all’esterno (con partenza da Piazza delle Vigne) dal titolo «Tra Piazza delle Vigne e Palazzo della Meridiana» giovedì 7 settembre alle 20.30. Un itinerario tra i vicoli medievali di una città nascosta, una nuova proposta per svelarvi la zona «nascosta e proibita» tra Via Garibaldi e il mare, il cuore della città mercantile medievale, oggi area da riscoprire, con aree in via di lento risanamento. Il tema del percorso guidato è il contrasto tra le antiche piazze consortili dove nacque la città delle grandi famiglie mercantili medievali e la ricchezza della società dominante del Cinquecento con la costruzione di strada Nuova, che relegò ad un ruolo più popolare la zona, fino al degrado odierno. La zona delle Vigne ci offre una parte di città medievale quasi intatta in cui i muri ci parlano di antichi mercati, traffici, storie e leggende. Oggi l’area attorno alle Vigne è una zona di strade dimenticate dove i traffici leciti hanno lasciato il posto a quelli illeciti. Il percorso guidato (che inizia presso Piazza delle Vigne) dura circa 1 ore e mezza. Si consiglia la prenotazione. Costo deò biglietto: 10 euro intero e 7 euro ridotto. Per informazioni e prenotazioni visite: segreteria Palazzo della Meridiana 010 2541996, segreteria@palazzodellameridiana.it, www.palazzodellameridiana.it.