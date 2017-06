Torna la Fiera di San Pietro a Genova

GENOVA – E' tempo della Fiera di San Pietro alla Foce, che quest'anno in via eccezionale si svolgerà unicamente nella giornata del 25 giugno dalle 8 alle 20, quando divertimento e shopping per tutti animeranno il quartiere genovese. San Pietro alla Foce è una delle più importanti manifestazioni fieristiche della città, ospita circa seicento banchi, e tratta la vendita di merci varie, alimentari, dolciumi, e prodotti agricoli (dolci, frittelle, porchetta, formaggi, prodotti tipici, bevande) e tanto altro ancora. Gli operatori presenti provengono da quasi tutte le regioni d’Italia. Le vie interessate saranno: Via Casaregis, Via Pisacane, Via Pareto, Via Ruspoli, Via Cecchi, Via Morin, Corso Marconi (lato mare), Corso Italia (lato mare da Corso Marconi sino ai Bagni Capo Marina). Una giornata da trascorrere insieme tra bancarelle di tutti i tipi, gastronomia e festeggiamenti.