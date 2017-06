La MSC Meraviglia arriva al porto di Genova

GENOVA - E’ finalmente arrivata a Genova, la Msc Meraviglia, la più grande nave da crociera che sia mai stata costruita da un armatore europeo e la più grande mai attraccata nel porto del capoluogo ligure. Un vero e proprio gigante del mare che unisce insieme lusso, divertimento, viaggio e relax. Una nave super tecnologica. Una delle novità è, infatti, rappresentata dal braccialetto elettronico che permetterà agli utenti di migliorare l'esperienza a bordo: pagamenti nei negozi tramite la tecnologia Nfc, apertura delle camere e anche geolocalizzazione.

A Genova Msc Meraviglia

Ben 171mila tonnellate di stazza lorda, 700 milioni di investimento, una capacità di 5714 passeggeri: la MSC Meraviglia ha scelto Genova come suo home port ed è la prima di una serie di 6 unità che arriveranno nei prossimi 4 anni, costruite da Stx France. E’ la tredicesima nave che si aggiunge alla flotta di MSC Crociere dal 2003, è lunga 315 metri, larga 43 metri e alta 65 metri. La nave può viaggiare ad una velocità fino a 22.7 nodi, è stata progettata per navigare in tutte le stagioni e per essere in grado di scalare la maggior parte dei porti crocieristici internazionali, offrendo la più ampia ed emozionante gamma di funzionalità di bordo di qualsiasi altra nave da crociera di MSC.

La nave dei sogni

A bordo della nave gli ospiti avranno solo da domandare, per vedersi avverati tutti i desideri. L’intrattenimento sarà affidato al Cirque du Soleil, con spettacoli messi in scena sei sere a settimana e costruiti ad hoc per MSC Meraviglia. La nave sarà dotata di 12 ristoranti e 20 bar. Numerose le suite e maggiordomo disponibile 24 ore su 24. Ben 10 le diverse tipologie di cabine tra cui scegliere per rendere il proprio soggiorno indimenticabile. Uno Sky Screen a led sul mare, lungo 80 metri, accompagna una passeggiata incantevole lunga 96 metri, all’interno dell’imbarcazione, progettata per diventare il punto di ritrovo social della nave. Non mancherà l’MSC Yatch Club disposto su tre ponti.