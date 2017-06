Maxi rissa a Sampierdarena, tre uomini feriti

GENOVA - Maxi rissa nella notte a Sampierdarena, quartiere di Genova. Tre uomini sono rimasti feriti, uno dei quali - con un profondo taglio alla gola - è stato trasportato d’urgenza al Villa Scassi.

Tre persone ferite

Erano da poco passate le 5 di questa mattina quando diverse volanti della questura sono sopraggiunte nel quartiere di Genova, in seguito alle segnalazioni da parte dei residenti che da ore, in piazza Montano e in via Buranello, stavano assistendo a urla e schiamazzi. Sul posto i poliziotti hanno trovato due giovani fratelli di origini ecuadoriane e un uomo sulla cinquantina. Tutti e tre hanno riportato ferite consistenti, uno ha un taglio alla gola.

Rissa tra fazioni

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una rissa consumata tra due fazioni, una composta dai due fratelli e un’amica che stavano attendendo il bus di via Buranello e una formata da 5 o 6 persone, anche loro di origini ecuadoriane. Ancora da chiarire le cause della rissa. Gli uomini si sarebbero picchiati usando delle bottiglie trovate per strada.