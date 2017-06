Torna «Mercante per un giorno» alla Fiera di Genova

GENOVA – Domenica 11 giugno, una giornata per appassionati del vintage e del second hand ma anche per i curiosi. Alla Fiera di Genova troverete un evento che offrirà la possibilità di trovare oggetti di seconda mano da acquistare a prezzi stracciati. Non solo: se si posseggono oggetti non utilizzati o da sostituire, «Mercante per un giorno» fa al caso vostro. Quello che a qualcuno non serve più, ad altri può tornare utile. E parliamo praticamente di ogni categoria merceologica: giocattoli, bambole, lampade, riviste, vecchi dischi, cd, videocassette, biciclette, libri, mobili, quadri, bottiglie pregiate, abbigliamento, radio, supporti audio e video, computer, telefonia, e molto altro. I cittadini avranno la doppia veste di clienti e commercianti, e potranno mettere in vendita i loro oggetti. Info e spazi: 3703074646 – cioeincontrarsi1@gmail.com.