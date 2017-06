13esima Festa dello Sport, tutto quello che c'è da sapere per partecipare

GENOVA - Dal 9 all'11 giugno la Festa dello Sport invade il Porto Antico. L’evento ormai da dodici anni trasforma per tre giorni la città in un vero villaggio olimpico e in una palestra a cielo aperto, regalando al pubblico un appuntamento imperdibile, un weekend in cui la divulgazione della cultura sportiva e dei suoi valori sono in primo piano. L'evento può essere considerato uno degli appuntamenti sportivi più importanti nel calendario ligure, forse il più "partecipato", dal punto di vista delle presenze attive, e il più seguito da parte del pubblico. Tante le nuove occasioni di sport e divertimento per tutti: quest’anno infatti la Festa dello Sport diventa anche la Festa della Fine dell’Anno Scolastico e il migliore modo per salutare tutti insieme l’arrivo dell’estate. La formula è quella vincente di sempre: tre giorni di puro divertimento e adrenalina per tutti, con attività ed esibizioni sportive, lezioni di fitness, spettacoli per tutte le età e per tutte le abilità. Play the Game è lo slogan. Per tutti partecipare alla Festa dello Sport è semplicissimo: basta venire al Porto Antico di Genova con un paio di scarpe comode e una borraccia per l’acqua fresca, scegliere tra circa 80 differenti discipline sportive e provarle a piacimento.

Qualche spunto

Prima di iniziare conviene passare all’Infopoint di piazzale Mandraccio, proprio nel cuore della Festa, e ritirare la scheda di partecipazione: ogni attività sportiva svolta dà diritto a un timbro sulla scheda, la scheda completa di tutti i timbri riconsegnata all’Infopoint si trasformerà in un gadget ufficiale della Festa (nelle giornate di sabato e domenica). Non c’è un percorso da seguire: al Porto Antico tutte le strade portano al divertimento. Si può iniziare da qualsiasi parte e procedere come fantasia ed energia suggeriscono. Vediamo come sono distribuite le attività nelle differenti location del Porto Antico di Genova. Dopo essere passati dall’Infopoint, ci si può tuffare direttamente nel calcio e nel canottaggio, passando dal baseball/softball al minitennis, dalle discipline acrobatiche e circensi all’equitazione, dal paddle al volley e poi ancora ci sono a disposizione la subacquea, la vela, la boxe, il kangoo jump, il basket. Se poi si vuole riprendere fiato, si può fare seguendo le attività che si svolgono sul palco a tempo di musica. Alla Calata Falcone Borsellino a farla da padroni sono il calcio freestyle, il fitness, la ginnastica artistica, nerf games e tante iniziative speciali aspettano gli atleti più curiosi di scoprire le novità del momento. In Piazza Caricamento sfrecciano minimoto e mountain bike, tra esibizioni di scherma storica e risciò. All'Area Bigo si incontrano equitazione e parapendio e si parla di apnea, che si può ovviamente anche praticare nella vicina. La piscina è a disposizione per scoprire le pratiche corrette dell’apnea sportiva. A Calata Marinetta ci si può cimentare in tornei di ciclotappo. Presso l'Area Acquario ci saranno esibizioni di kung fu e karate, mentre poco più in là le spade laser roteano per avvincenti esibizioni di scherma in stile Guerre Stellari.

La nuova location

La Festa dello Sport 2017 presenta anche una nuova location straordinariamente suggestiva, Isola delle Chiatte. Uno spazio galleggiante nel cuore del Porto Antico e della Città, sospeso fra mare e monti, nel quale si potranno scoprire e provare le più originali discipline olistiche in uno spazio davvero fuori dal comune. Nella piazza delle feste poi ci sarà un palco per esibizioni artistiche e sportive accoglie il pubblico e intrattiene sportivi e non con esibizioni di ogni genere, a cominciare dall’inedita Olimpiade delle Scuole, un’altra straordinaria novità di questa Festa dello Sport 2017: un percorso sportivo-cognitivo, organizzato da Stelle nello Sport con lo staff tecnico del Coni Liguria-Genova, nel corso del quale gli alunni divisi in vari team si cimentano in prove di abilità tecnico-sportiva e «mentale» con giochi come Tris e Forza Quattro opportunamente adeguati in base all’età dei gruppi in campo (primaria o secondaria di primo grado). Ed in fine la Fontana dello sport per dissetarsi: IREN porta una vera fontana nel cuore della Festa e la mette a disposizione di tutti gli atleti, che tra uno sport e l’altro possono dissetarsi a volontà con acqua pura e fresca. La Festa Dello Sport che vede impegnati in prima linea i nostri partner storici: UISP, Stelle nello Sport, Decathlon e soprattutto le numerose Associazioni e Federazioni Sportive senza le quali non sarebbe possibile organizzare questa bellissima manifestazione.